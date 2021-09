曝至2023年疫苗採購逾8000萬劑 陳時中:第三、四劑都已準備

台灣自購的64萬劑AZ疫苗、108萬劑莫德納疫苗今(17日)將抵達台灣,指揮官陳時中昨(16日)表示,自購加上企業、友邦等捐贈疫苗,還有簽訂的次世代疫苗,將超過8千萬劑,若真有打第3劑、第4劑疫苗必要,採購上都已準備。此話一出,引發外界議論,淡江大學國際事務學院院長、全球政治經濟學系教授包正豪昨在臉書直言,「望梅止渴之現代版」。

陳時中昨表示,110年自行購置與企業、友邦捐贈疫苗總共4717萬劑疫苗,已經簽訂2年共3500萬劑莫德納次世代疫苗,換句話說 至112年疫苗數量可達8217萬劑,如果到時候真有打第3劑、第4劑疫苗必要,採購上都已準備,當然要考慮到各種疫苗不同效果、應對變異株以及供貨情況,無論阿斯特捷利康(AZ)、輝瑞BNT等次世代疫苗都有在接洽中,到現在為止到貨1730萬劑。

對此,包正豪在臉書轉貼相關新聞並寫下看法,他說,有的時候,時鐘慢12小時,看起來也像是準的,不過,這則新聞讓我想起經濟學家凱因斯說的「In the long run we are all dead.」

包正豪指出,對於膚淺如我,只是在想,按照時程,10月初應該要打第二劑,只是到現在還渺無音訊,第三、第四劑這麼奢侈的想像,「是我的小寶寶腦袋沒法思考的部分」。文末他更用Hashtag寫下「望梅止渴之現代版」。