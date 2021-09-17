國民黨台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

行政院長蘇貞昌昨日（16）於行政院會表示，我國自行採購的108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗，預計今日可運抵台灣。對此，國民黨台北市議員張斯綱指出，消息雖令人欣喜，但更重要的是，有許多民眾至今連第一劑都還沒打到，疫苗數量仍不足以補上缺口，建議指揮中心應盡速研究國劑疫苗混打可能，而非先研究起混打高端疫苗。

張斯綱昨日晚間在臉書發文表示，300萬已施打莫德納第一劑的民眾苦等不到第二劑，如今終於傳來莫德納將再次到貨108萬劑的好消息，雖讓人欣喜但也別忘了，仍有許多民眾連第一劑都還沒打到，疫苗數量仍不足以補上缺口。

張斯綱質疑，政府除了趕緊催貨之外，在混打的方面也應盡快研議開放。要研究混打高端不是不行，但其他廠牌疫苗混打在國外已有很多數據可參考，指揮中心也已開放第一類人員可混打AZ及莫德納，怎都不見政府先在這些基礎上去深入研究其他疫苗廠牌混打，並開放給一般民眾去做選擇，反而是先研究起混打高端了？

對此，張斯綱痛批，疫情期間人命關天，提供足夠的疫苗數量與廠牌讓民眾自由選擇才是民眾真正想看到的，政府千萬別再本末倒置。