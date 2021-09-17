新北獲配4.5萬莫德納 75歲以上長者第二劑22日開打 15:212021/09/17 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，明日至21日起各公所就會開始通知75歲以上長者分區、分里、分時段、分流施打第2劑莫德納疫苗，預計在22至24日安排接種。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增確診0人，新北市長侯友宜表示，明日至21日起各公所就會開始通知75歲以上長者分區、分里、分時段、分流施打第2劑莫德納疫苗，預計在22至24日安排接種，民眾可至27處大中型接種站、29區衛生所、10家醫院接種。 衛生局長陳潤秋表示，新北這次獲配到4.5萬劑莫德納疫苗，4.2萬劑將分配給75歲以上長者，另外3000劑分配給第1至3類族群和孕婦。 北市獲配4.1萬莫德納 明後2天重啟預約系統 設籍北市長者優先施打 莫高混打炸鍋 盧籲政府聆聽民意 #新冠肺炎 #台灣 #75歲 #接種 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆23日開打校園BNT 94.1％學生願接種 4.6％不打 11:092021/09/17 生活 第2劑莫德納今開打 75歲以上注意 常見6QA一次看 07:532021/09/17 生活 BNT疫苗意願今午截止 3類人快登記 9／25開打 07:242021/09/17 生活 僧多粥少 想打第1劑的莫粉恐得失望！108萬劑莫德納今到貨 長輩第2劑將開打 04:102021/09/17 焦點要聞 75歲以上長者開始接種第二劑 侯向中央喊話：盼量能能夠充足 10:442021/09/17 生活 臉書曝莫德納美國登機影片 黃創夏一句話譏蘇貞昌 09:382021/09/17 政治 BNT第九輪有望加開名額 莊人祥說需考量1個因素 14:522021/09/17 生活 立院報告受阻後 蘇貞昌臉書宣布：64萬劑AZ自曼谷起飛了 13:212021/09/17 政治 陳時中稱第4劑都「已準備」 學者一句話狠酸：時鐘慢12小時也像是準的 08:492021/09/17 政治 108萬劑莫德納今到貨 他警告還有一件大事要注意 08:192021/09/17 政治 莫德納108萬劑 今到貨 04:102021/09/17 財經要聞 生活熱門新聞 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 第2劑莫德納今起配送 兩類人可接種 - 生活 境外移入11人全部Delta 一人打3劑疫苗還是確診 - 生活 政院公布3＋11報告狂捧自己 網看最後兩段怒了：乾脆大家跟范雲道歉 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。