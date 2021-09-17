新北市今新增確診0人，新北市長侯友宜表示，明日至21日起各公所就會開始通知75歲以上長者分區、分里、分時段、分流施打第2劑莫德納疫苗，預計在22至24日安排接種，民眾可至27處大中型接種站、29區衛生所、10家醫院接種。

衛生局長陳潤秋表示，新北這次獲配到4.5萬劑莫德納疫苗，4.2萬劑將分配給75歲以上長者，另外3000劑分配給第1至3類族群和孕婦。