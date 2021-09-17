高市府17日宣布，中秋烤肉的規定同於先前宣布的禁止在公共場域、騎樓舉辦，且僅限同住家人於自家範圍烤肉，即日起立即實施相關規定。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

中秋連假將至，高雄市長陳其邁17日特別舉辦防疫記者會，除了在連假前提醒民眾相關防疫措施，也說明目前高雄的疫苗狀況，除了年長者第二劑AZ疫苗已經開始接種，75歲以上第二劑莫德納疫苗也將於27日陸續開打，而高雄學童登記施打BNT的比例也達94％。

陳其邁宣布，中秋連假期間觀光景點部分將執行人流管制，一旦達到管制人數，各景點都會有市府及警察同仁進行疏導、勸離作業，而百貨、賣場相同也會實施人流管制，依一人一坪的規定作為容留人數依據，而中秋烤肉的規定也同於先前宣布的禁止在公共場域、騎樓舉辦，且僅限同住家人於自家範圍烤肉，即日起立即實施相關規定。

陳其邁也對於高雄疫苗接種狀況作出說明，長輩接種第二劑AZ疫苗已於16日陸續開始施打，而年長者接種第二劑莫德納則是安排從9月27日打到10月3日，民眾不必預約也不用排隊，9月24日前區公所會發放通知書，民眾只要按照通知書時間、地點到場接種即可，至於學童施打BNT疫苗，截至目前為止登記比例已達94％，由於無法確定下波疫情何時會發生，因此，陳其邁再三呼籲民眾不要挑選疫苗，盡快施打疫苗。

對於媒體提問高雄獲配給年長者接種的第二劑莫德納疫苗數量是否充足，陳其邁並無正面回應，僅表示，這段期間陸續有疫苗到貨，市府的立場是配到多少疫苗就打多少，且依照風險由高齡者往下打，希望中央在疫苗供應上可以加快，盡速和國外廠商取得疫苗。