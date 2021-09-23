很多事是習慣養成的，說了一句謊，就必須用10句謊來圓；做錯一件事，就會繼續不斷做下去。中央防疫指揮中心陳時中部長最近錯事連連，顯然也是習慣養成的。

昨天立委問他3+11破口會議記錄的問題，是心虛了還是蘇院長在旁令他緊張，詞窮之際竟然嗆了句「我不能講錯一句話嗎？」陳大部長，近千條人命不是你一句講錯話就能了的！

何況陳時中不是只講錯一次，而是錯錯錯，一連錯到底，煞不住車了。

記者問他疫情剛開始為何不買3000萬劑BNT，陳回答｢去年9月BNT才進入三期，一次要買3000萬劑，誰敢買？」奇怪哩！今年5月當時高端疫苗二期仍未解盲，衛福部為啥敢簽下1000萬劑合約？一個決定讓全民當白老鼠？

多少人叫他提早做｢疫苗護照｣準備，他說美國禁止入境名單並未匡列台灣在內，結果AIT馬上打臉，說是全部包括在內。陳時中臉上無光，被問急了竟然回了句｢世界不是只有美國｣。陳大部長還想不想混了，敢拿這句話去頂蘇貞昌、蔡英文嗎？

堂堂國家防疫總指揮，顯然壓力大到無法負荷了，那就放下擔子好好休息吧！貴體幸甚、國家幸甚！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※