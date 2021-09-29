刪Q總部志工也是前立委顏寬恒29日接受中廣節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋談到陳柏惟對顏的背景批評、人身攻擊從不留情，為何顏能保持風度？對此顏無奈表示，選舉過程或落選後，全家都持續被貼標籤抹黑，自己不在意他的說法攻擊，「因為他在立院、地方表現及言行，舉國皆知，他不值得我講重話！」

顏寬恒肯定陳柏惟的網路宣傳及節目效果很厲害，但也批評當選之後無心地方，疏忽選民服務，許多人向他反映找不到陳柏惟，習慣找認識的人。倒是自己落選後，並沒有落得輕鬆，仍然持續有很多服務案件湧入，「本來就應該做的，我們能做多少盡量做。」

加入刪Q志工是否歷經掙扎？顏說，因與陳是競爭對手，選民發動罷免，自己擔心加入會模糊焦點，名不正言不順。當時有人建議他不要出面，避免落入圈套，也有人直言「你是這區的選民，大家在前面衝你可以置身事外嗎？」

轉折點是在罷免連署通過二階審查，顏說，自己內心相當掙扎，後來看到4萬3千份連署書送到中選會成案，才決定加入志工，「陳柏惟違反民眾期待，民眾罷免而起，我也是民眾啊！」顏坦言，自己知道跳出來勢必傷痕累累，也無可避免1450及網軍攻擊。

顏也提到，罷免有另外一面意義，就是讓民代知道，不是選一任就可以爽爽當4年，現在的民意隨時都可以檢討你。顏說，發動罷免很辛苦不一定能成案，一開始幾個人，後來聚集這麼多人每天到市場街頭宣傳，沒有人這麼閒，會有這個力量代表這個人確實跟民意對立。

王淺秋評論，陳是脫口秀演員，言詞表達、言詞霸凌別人都很厲害。對此顏有感而發表示，質詢國防部長可以用雙方熟悉語言，溝通不會有問題，不用刻意堅持全台語，「台語很好聽且典雅，是要讓有善意的人來講，若用語言來整肅、攻擊別人，我覺得大可不必！」

陳對於顏加入罷免志工，曾表示「要放下你」，王淺秋說，這聽起來像情人分手。對此顏表示，他要面對的是第二選區鄉親，就算自己沒有加入志工，他也是要面對，他還沒搞清楚罷免真正意義，只是認為別人在整他，「是群眾不滿意你，選民要罷免你啊！」

「日久見人心，遲早露出馬腳。」顏最後隔空奉勸陳柏惟，「好自為之，好好對待選民，不要一直檢討民眾，要虛心檢討自己，做的好不好，要把成績拿出來，讓有是非判讀人力的人知道，空口白話，地方鄉親不會接受。」