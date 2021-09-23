BNT疫苗校園開打，新竹市香山高中卻發生學務處發通知給學生，表明未施打疫苗者不可參加教育旅行及公民訓練或隔宿露營，引起學生反彈，校方22日傍晚即更改規定，表示不再硬性規定必須施打疫苗才能參加校外活動，只要全程做好防疫工作即可。

香山高中23日上午開打BNT疫苗，有一名女學生因為睡眠不足加上緊張，導致出現暈針情況，經過救護人員評估後，女學生休息後已無大礙。香山高中共1369名學生，預計分兩批施打，首日施打狀況大致順利，目前無人預先請疫苗假。

針對未施打疫苗不可參加教育旅行等校外活動引發爭議一事，校長洪碧霜解釋，當初學務處辦理校外活動立意簡單，單純是希望大家打過疫苗後再出發，比較安心，不過在收到學生反映後馬上調整公告，考量學生安全，只要全程做好防疫即可，當天晚上也已經跟家長溝通。

洪碧霜表示，預計下周辦理校外教育活動，帶隊的老師們已在7月時全數施打過疫苗，預計防疫措施包括全程配戴口罩、用餐採梅花座等，都已規畫妥當。此次遇到公告引起學生反彈，校方理解學生心情，馬上調整作法，已無問題。