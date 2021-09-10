為幫助經濟弱勢家庭的孩子，春雨文教基金會發起「用愛翻轉－助學方案」」，邀集企業家捐助獎助學金，今年募集金額較去年增加約1倍，主因疫情影響，許多家庭經濟陷入困境，其中，就讀大肚國小的一對雙胞胎姊妹，就因父親經營的小吃收入大減所影響，幸得及時雨協助度難關。

春雨文教基金會董事長陳世凱代表企業界，將募得的獎助學金逐一轉贈給台中市大肚區大肚、追分、永順、山陽、大忠5所國小及大道國中，總計將資助288名學生每人3000元，多位參與這項義舉的企業家也參加捐贈活動，表達他們對弱勢孩子的關懷。

長期投入公益的永䥶營造執行長郭晉宏說，他過去常聽到有孩子因家庭緣故，導致學習資源缺乏，也盡量提供協助，卻深覺一個人的能力有限，於是決定邀集其他有愛心的企業家加入，希望幫助更多孩童。

陳世凱指出，春雨文教基金會投入幫助弱勢孩子的行列，去年募集40多萬元、共幫助了100多位孩子，今年受疫情影響，許多家人經濟出現問題，但孩子的教育不能等，決定邀集更多企業家加入，總共募集124萬元，其中86萬4000元將協助大肚區288名國中小學生，其餘金額則捐贈給受疫情影響家庭。

大肚國小校長陳淑華表示，校內一對雙胞胎姊妹平時靠開小吃店的父親扶養，但疫情衝擊生意，為了幫助他們，特別協助申請春雨文教基金會的獎助金，將用於兩名孩子的課後輔導費用，讓他們能專心在學校完成課業，緩解單親爸爸的壓力。