疫情新病毒來勢洶洶，醫護人員不論假日及佳節也得堅守崗位，桃園市真善美社會福利基金會今年除了幫老憨家庭募月餅，更推出募集「送愛月餅，公益1＋1」的愛心活動，希望幫辛苦的醫護人員，在中秋時也能感受支持與力量，活動共獲得超過700民眾響應，募得1080盒愛心月餅。

募集到的月餅其中600盒愛心月餅分送至社區中憨老家庭，其餘480盒則陸續送至國軍桃園總醫院、中壢天晟醫院、聯新國際醫院以及衛生福利部桃園醫院，民眾以實際行動力挺醫護人員，感謝他們無私的奉獻與付出。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示「今年疫情影響，基金會的持續捐款下滑，原本希望透過義賣增加善款收入，但景氣差，賣與送愛月餅募集也一度停滯，所幸民眾支持才能募得部分數量，完成送愛老憨兒和醫護的任務」。

真善美也期待透過中秋節送愛挺醫護的活動，讓民眾不要忘記，在疫情堅強守護在第一線的醫護人員，一起分享社會中的溫暖與愛。