1名身材姣好、穿著火辣的女網紅與傅姓男子認識多年，豈料喜愛大奶又是「腿控」的傅男趁聚餐機會，3年多次偷拍網紅「該邊」、內褲及大胸部，並藏放於手機內建檔，去年得知女網紅活動，又打算去偷拍時，結果因他頭戴全罩式安全帽及口罩「全副武裝」奇怪裝扮被人質問，進而發現他手機內竟有大批不雅照，報警處理。台北地檢署依妨害秘密罪起訴傅男。

起訴指出，傅男與被害人是朋友關係，得知被害人平日穿著火辣，竟自2017年10月至去年10月止，多次利用雙方聚餐機會，以「愛瘋」手機偷拍對方大腿內側、腳跟、底褲及胸部等身體隱私部位。

去年10月，傅透過被害人IG限時動態，得知對方在某河濱公園有活動，打算再前往偷拍時，因傅頭戴全罩式安全帽及口罩，拿著手機在現場閒晃，形跡可疑遭人質問，並當場檢視傅的「愛瘋」手機，發現手機竟有大批被害人的不雅照檔案，報警處理。警方到場，當場查扣傅的手機，並將傅送辦。

檢方依《刑法》無故以照相竊錄他人非公開之身體隱私部位罪起訴傅男，至於扣案手機屬犯罪工具，則請求法官宣告沒收。