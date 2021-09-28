台北市議員李慶元指出，由於電梯被該建設公司控制住，民眾出入只能被迫走露台樓梯，行動不便者只能搭軌道式爬梯機。（北市議員李慶元提供）

台北市議員李慶元指出，該公司還將原作為大樓通行的公用電梯私設門禁，僅限持有鑰匙的公司職員才能進出，其他上百住戶都不能使用。（北市議員李慶元提供）

台北市長春路某花園大廈近日踢爆違建面積多達283坪，遠超過市府明訂的90坪「超大違建標準」，甚至還霸佔公有電梯、將部分樓層違規做商辦利用，讓社區住民跳腳，最近還想申請成為旅館使用，議員李慶元痛批市府平時拼死拼活追殺小違建，卻對市中心的超大違建裝瞎。

李慶元今赴北市議會質詢工務部門，他指出，這棟位於市中心的超大違建共分為A、B及C棟，A棟與B棟3樓以上為集合住宅，分屬上百戶住戶所有，大廈1、2樓整層及C棟全棟屬該建設公司所有，但建物自1987年以來不斷偷蓋違建，面積粗估有200多坪，其惡行至今尚未停歇。

李氣炸指出，該公司還將原作為大樓通行的公用電梯私設門禁，僅限持有鑰匙的公司職員才能進出，其他上百住戶都不能使用，民眾出入只能被迫走露台樓梯，行動不便者只能搭軌道式爬梯機，但經檢視過往使照內容，即可發現這與法定狀況完全不符。

「簡直包庇財團！」李痛批，如此荒唐的違建漏洞，建管處歷年來竟未有任何查報紀錄，即使他主動舉報，市府仍抓小放大，僅查報1樓廊道、約33坪的違建，及C棟頂樓共約4、5坪的2座中央空調冷卻水塔，其他約250坪違建卻置之不理，他怒轟市府罔顧數百名住戶權益。

建管處對此表示，市府5月派員稽查、比對空照圖後，確認該址1樓及頂樓共計4處屬新增違章建築，限已依法查報，目前已有拆除1處拆除，其餘違建則為1995年之前的既存違建，依規定將拍照列管，但未來仍會檢視違建是否涉及影響公共安全，不合公安規定之處也將依法裁處。

建管處指出，有關大樓公共區域列入公安追蹤案的部分，也會要求管委會提報公共安全檢查自主申報，有關C棟電梯遭私設電子密碼鎖一事，現已要求裝設者立即拆除。前述缺失事項及1樓門禁若經不定時查察發現違法情事將立即裁處，決不寬待。

至於建設公司有意申請轉型為旅館一事，北市觀傳局表示，新舊違建都不能申請作為旅館營業範圍，且申請前須向建管處申請建物使用執照用途變更，並符合建管、消防等公共安全等規定才能申請，此案已於今年5月依規定辦理社區參與聽取在地意見，目前尚未取得登記許可。