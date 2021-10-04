北市議員許家蓓4日質詢，Hello Taipei APP花141萬元建置、每年再編17萬元維護費，但5年來下載次數僅7萬多，痛批績效差。（翻攝畫面／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲上任後，於2016年11月1日推動「Hello Taipei APP」單一陳情系統。但北市議員許家蓓4日質詢，Hello Taipei APP花141萬元建置、每年再編17萬元維護費，但5年來下載次數僅7萬多，痛批績效差，柯只做半套。北市府祕書長陳志銘回應，將整合併進「台北通APP」。

許家蓓指出，目前陳情管道多，需評估是否疊床架屋浪費行政資源，北市府花了這麼多行政成本投入在Hello Taipei APP，但迄今下載次數僅7萬多，民眾明顯不願埋單，比如今年8月止北市府受理24萬多件陳情案件，Hello Taipei APP收到的陳情案件僅占1萬4974多件、6.1％：去年35萬多件陳情案件，Hello Taipei APP僅占2萬6911件、7.7％。

「市府應討論Hello Taipei APP與台北通APP整合的可能性！」許家蓓說，Hello Taipei APP接受的陳情案件，也比台北通APP接受的1萬2000多件、占比4.9％還多，這2個APP更該整併在一起。

許家蓓也說，柯不斷強調要做數位轉型，但目前台北通多是被民眾用來掃實聯制跟抽獎，疫情結束後，民眾會不會繼續使用根本不得而知，若北市要整合Hello Taipei APP與台北通APP務必趁現在，因台北通光是1年維護費就要120萬元，若柯推廣台北通也只做半套，等於是空有百萬會員，卻無法真正發揮更大效用。

陳志銘答詢，台北通APP全部會員共135萬名，已先將通路舖陳出去，未來Hello Taipei APP要整合進台北通APP。研考會主委黃銘材說，Hello Taipei APP每個月平均有1000多人下載，市府有檢討併分析下載的來源管道與屬性，柯希望能將網路用量衝上來，以降低1999市民專線的負擔，而議員建議很好，現在匯集中主推台北通APP，提升民眾使用量，朝整併的方向去做，會跟資訊局討論。