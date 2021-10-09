「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」是去年最受歡迎的APP，根據健保署最新統計，該APP今年10月已突破1400萬安裝人次，健康存摺使用人數也已突破700萬人。近期健保署正針對用戶進行調查，了解是否願意提供健保資料於學術研究使用，適逢雙十連假，健保署將調查期限延長至19日，呼籲民眾多多上APP填寫。

「健保快易通APP」是時下最熱門APP之一，在COVID-19疫情期間，健保署以科技協助防疫，在健保快易通APP健康存摺中建置「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」功能，便利民眾查詢疫苗接種紀錄、快篩及PCR檢測結果，更增加中英對照查詢功能，友善外國人使用。為提升資料結構清晰度，健保署優化使用介面，以更符合民眾查找習慣，並於今年9月1日推出「健康存摺嚐鮮版」供民眾試用並填寫回饋意見。

健保署表示，健保26年來累積龐大的國人就醫資料庫，大數據運用為各界所關心，為尋求各界對健保資料運用建議的平衡點，健保署於健康存摺內建置「健保資訊運用及共享」問卷調查專區，將根據調查結果，研議健保資料2次利用的自主權處理方向，並作為後續健保資料開放對外溝通之參考。

自2021年7月10日至10月8日上午為止，共8萬2016人填答，初步調查結果顯示，加密處理後的健保資料，有91.8％的民眾表達支持提供學術研究使用，並有81％的民眾填寫「個人資料利用告知同意書」；85.3％的民眾表達支持提供產業利用，並有83.2％的民眾填寫「個人資料利用告知同意書」。適逢雙十連假，調查期限延長至10月19日，健保署呼籲民眾多多上健保快易通APP填寫。

健保署署長李伯璋表示，健保署以永續經營精神持續改革，透過資通訊科技並運用健保資料大數據，開發整合性服務進行數位轉型，期待各界一起努力，守護國人健康，邁向Health For All全民均健的境界。