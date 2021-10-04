五股區成泰路4段與孝義路口是交通要道，然而有處鐵皮多年來占用人行通道，行人只好涉險走上馬路，新北市議員陳明義會開改善。（陳明義服務處提供／戴上容新北傳真）

五股區成泰路4段與孝義路口是交通要道，然而有處鐵皮多年來占用人行通道，行人只好涉險走上馬路，新北市議員陳明義會開改善。（陳明義服務處提供／戴上容新北傳真）

新北市五股區成泰路4段與孝義路口是交通要道，然而有處鐵皮多年來占用人行通道，行人只好涉險走上馬路，新北市議員陳明義會勘表示，「得罪人，仍要拆除維護眾人安全」。工務局回應，占用公有地部分，拆除隊已完成認定程序，近期後續辦理拆除作業，私權部分待釐清屬性後，評估順平可行性。

在地居民表示，成泰路4段與孝義路口位於五股交通樞紐，不管是進到五股還是要前往八里、淡水都會行經，該地車流量大、車速快，經騎樓、通道總是擺滿做生意的物品，甚至用鐵皮屋一路搭建出來，造成行人與車爭道，很是危險。

「得罪人也要拆！」新北市議員陳明義表示，接獲民眾陳情後，他開始展開地籍調查，經由政府認定成泰路4段上玻璃、鐵皮搭建的屋子是違建，為了眾人的安全，他挺身而出，反映違規狀況，讓政府執行公權力。

工務局表示，五股區成泰路4段2號左側鐵皮屋是占用公有地，拆除隊已完成認定程序，將配合養工處施作人行道工程時辦理拆除作業。另外部分疑似騎樓違建打通部分，將調閱使用執照圖說釐清屬性後，再評估騎樓順平可行性。

交通局補充，會勘當天，里長反映五股區疏洪北路往成泰路3段禁左問題，交通局將設計利用綠帶削減及分隔島偏心，拓寬出3車道，並取消疏洪北路離峰禁止左轉成泰路管制。