英特爾公司今天宣佈成立政府事務顧問委員會，就全球政府和政治事務為英特爾高管提供廣泛的視角。該委員會將帶來一個獨一無二的組合，以彙聚來自全球的技能、經驗和視角，協助英特爾以及科技和半導體產業應對飆升的半導體需求、全球晶片短缺的影響、公私合作的重要性，以確保一個健康、平衡的全球半導體製造供應鏈。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）今年2月上任以來，推動IDM 2.0 戰略，宣示英特爾要重返晶圓代工業務、打算在亞利桑那州興建2座晶圓廠，9月24日親自主持在Ocotillo園區2座先進製程晶圓廠Fab 52與Fab 62動工儀式，與台積電較勁意味濃厚。不過，英特爾6月成立的政府事務顧問委員會，邀請多位美國前高官，但包括聯想集團的董事長兼執行長楊元慶，引發討論。

英特爾彙聚來自全球的半導體技術、經驗和視角，以及從全球政府和政治事務需要廣泛建議，於今年6月成立政府事務顧問委員會，協助英特爾在科技與半導體產業需求飆升、晶片產能短缺等影響下，確保建立一個健康、平衡的全球半導體供應鏈。

至於英特爾邀請前五角大樓官員 Michèle Flournoy、前國土安全部部長 Janet Napolitano，甚至是聯想CEO楊元慶等8名重量級角色。但美媒《國家評論》（National Review）報導指出，聯想是大陸軍工結合下的產物，目前路美正值半導體產業競爭，保護美國建立一條安全的半導體供應鏈，況且楊元慶還爆出網路間諜傳聞，其身分還有人大代表和政協委員，認為英特爾此舉相當不妥，認為此舉是替美國半導體產業打開漏洞。

對此，英特爾解釋，這是要收集大陸專家建議，純屬諮商性質。報導也提及，就算楊元慶出席2會，其實在很多大陸商人身上都不罕見，但隨著北京當局真對民營企業、尤其是互聯網巨頭加強打壓，聯想又是全球第一大的電腦製造商，受到壓力的機會也比其他陸企更高，加上整個顧問委員大多是美國前高官，很難不聯想是大陸軍工產業想趁機取得美國商業資料，才放行楊元慶加入。