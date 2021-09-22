巨港青商會「愛發芽圓夢」計畫，送愛到高市岡山區匠愛家園。（柯宗緯翻攝）

高雄市巨港國際青年商會、李雅靜市議員服務處、鳳山西區扶輪社、高雄師範大學-事業經營系友會、青商會南區參議會、正忠文教基金會及可寧衛股份有限公司日前在高雄市岡山區的匠愛家園舉辦「愛發芽社區圓夢計畫」，一同將愛心散播到這些被遺忘社會角落的被動式落難者們身上，期許透過巨港青商結合民間力量協助他們重新站起，且找到屬於自己的位置。

香港籍牧師孔漢釗到岡山區創辦「匠愛家園」，主要收容約90位身心障礙、單親、失親家庭與老人等弱勢族群。巨港國際青年商會表示，社會上有許多人因為一次意外或是誤入歧途，使得身心遭受摧毀，讓他們前方道路崎嶇難行，被迫成為社會排擠的弱勢族群，然而匠愛家園收留他們讓他們有棲身之所並透過完善制度，讓家園中每位家人都可以學習成長、相愛彼此、互相扶持，也幫助他們找到適合的崗位使其發揮所長，有所回饋。

巨港國際青年商會理事長謝豐秝表示，，愛發芽圓夢計畫今年已經邁入第五年，每年由巨港會員們共同組成社區發展委員會投入於公益活動，深入社區的角落，關懷弱勢族群，期許發揮青商影響力。今年因為疫情影響籌備的過程又較為辛苦，但看到家人們臉上開心的笑容，再辛苦都值得。

謝豐秝指出，愛發芽計畫今年更是在陪伴與教育上挹注大量心血，除了修繕環境給予家人們擁有更好生活品質外，還發起心願卡募鞋，共130餘雙，並募集物資。

另外，活動安排巨港會員陪同匠愛家人導覽三和瓦窯，並共同完成瓦窯DIY彩繪杯墊的溫馨舉動，一圓家人們想出遊的夢，期許活動除了能改善生活機能及物資的匱乏，更是希望透過行動落實將心與心的距離縮短，讓被動式落難者們感受到睽違已久的溫暖。

巨港國際青年商會一直秉持著聯合國永續發展目標(SDGs)的理念，消除各地一切形式的貧窮、確保有教無類的高品質教育與提倡減少不平等。

謝豐秝表示，這次愛發芽社區發展活動也是拋磚引玉，期許可以點亮一盞明燈，藉此透過巨港的行動力帶動社會大眾對弱勢族群的重視與關懷。