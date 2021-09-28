【愛傳媒葉毓蘭專欄】在上個月，交通部的一紙公文讓安全帽加裝行車紀錄器的規定鬧得沸沸揚揚，當初大家以為政府不食人間煙火，這世上去哪找0.5公分以下的行車紀錄器？

駕駛們出於保護自己權益與方便肇事規則釐清，加裝行車紀錄器已經是大部份車主的選擇，我也實地街訪了機車騎士們，去理解他們對於這條規定的看法。

但是大家罵歸罵，我還是請到了幾位專家來跟大家釋疑，這次要特別感謝基隆市交通隊的副隊長吳誌權以及第四維度 Photography火花羅跟變態阿筌の機車日常來跟大家解釋關於此規定的詳細情形，原來安全帽只要不是用破壞帽體的固定式加裝（例如鎖螺絲），目前市面上大部份的加裝方式（黏的、卡扣的、氈的）都是沒有違法的，警方目前也不會對安全帽加裝行車紀錄器去作取締。

還是要呼籲大家，行車紀錄器是為了保障你我的權益與安全，我也強力建議所有駕駛（不論汽機車）都應該裝設行車紀錄器，除了保護自己之外，也可以達到幫助他人的作用，許多人都在各社團看過徵求事故當下的行車紀錄器影片，即便自己不是當事人，也可以幫助到受害者家屬，對他們都是很大的幫助。

作者為立委、前警大教授

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