被暱稱為Baby Jaguar的E-PACE自2017年首度亮相、2019年來台上市，即在進口豪華小型休旅車市以特有的英倫工藝美學占有一席之地。品牌近期引進小改款E-PACE，以更為運動化的外型、大幅升級的內裝，並首度導入MHEV 48V輕油電混合動力系統，讓這隻小豹變得更為耀眼、更有魅力。

會被稱為Baby Jaguar，是因為E-PACE全車內外多處承襲自純種跑車F-TYPE的迷人身形與源自賽道的性能底蘊，並且是以運動休旅車的身段重新詮釋，為Jaguar獨樹一格的跑車型compact SUV立下全新典範。而E-PACE的出現也是品牌在首款中型運動休旅車F-PACE的銷售成功，繼續拓展出的新級距運動休旅車。在檔風玻璃上、迎賓照地燈都有大豹帶小豹可愛圖案，呼應品牌家族的血緣關係。

Jaguar Land Rover Taiwan為E-PACE導入P200 R-Dynamic S與P250 R-Dynamic SE兩款車型，並統一標配R-Dynamic專屬內裝外觀套件，包括前保桿下氣壩採優化空氣力學設計，重新形塑的線條更具侵略氣息，家族化水箱護罩透過Jaguar經典六角格紋點綴向經典致敬。前、後照明系統同步升級搭載LED燈組，車尾燈更具備動態指示方向燈營造絕美背影，R-Dynamic SE車型則標配全新設計的雙J型高階LED頭燈組，售價分別為206、225萬元起，即刻入主即享6年原廠保養方案。

此外，列為選用配備的黑色外觀套件亦是不容錯認的外型亮點，包含一系列亮黑色塗裝於水箱護罩框飾、前方進氣口框飾、葉子版造型通風口、窗框、車尾車型銘牌、品牌徽飾等妝點，透過黑化處理強化全車濃厚的個性化氛圍。還可選配升級具備ADB自動遠光調適功能的高解析度頭燈組，這套系統會自動評估行駛時的前方路況，主動調節燈組內各LED燈具的照明程度，大幅增加夜間行車安全。

在不同頂級材質的共同交織之下，小改款E-PACE的車室空間營造出精緻質感與尊榮氛圍，家族化的排檔桿與方向盤皆採皮革包覆，冷氣控制旋鈕由金屬材質製成，全車座椅選用粒面皮革包覆，電動12向跑車座椅強化整體包覆性與乘坐舒適性，頭枕處鑲嵌3D躍豹徽飾彰顯品牌奢華意象，搭配全新推出的雲朵色、石榴紅兩款鋪陳內裝色，展現低調奢華美感。此外，雙前座座椅可選配升級16向電動調整含記憶功能的溫莎皮革跑車座椅，亦可選配固定式全景天窗，增加整體車內乘坐舒適度。

中央鞍座藏有亮點，即是鑲嵌於上的11.4吋觸控螢幕，較上一代螢幕可視面積提高48%，而最新的PIVI PRO資訊娛樂系統，採用與智慧型手機相同的直覺介面設計，大約90%的操作指令可於兩次點擊內完成讓人輕易上手，而且最多可同時支援兩組藍芽裝置連結，亦具備Apple CarPlay與Android Auto雙系統有線連結。

特別的是，Jaguar車載資訊系統採EVA 2.0架構，支援SOTA無線軟體更新，當車輛連結無線網路後，可自動下載車輛軟體更新資訊，待車輛停妥後自動更新，減少車輛回廠更新時的舟車勞頓。R-Dynamic SE車型則全面升級標配手機無線充電、可調式車室氛圍燈與英國MeridianTM鑑賞級音響系統，成就完美的駕馭體驗。而標配的ClearSight電子車內後視鏡，開啟後可透過後方高解析鏡頭呈現即時路況，於夜晚時仍可呈現清晰後方視野。

E-PACE雙車型統一搭載Ingenium 2.0L直列四缸渦輪增壓引擎，並首次搭載MHEV 48V輕油電混合動力系統，能透過車輛行駛時的動能回收輔助車輛起步時的加速力道與減少引擎耗能，進而提升燃油效率。動力配置分別提供200PS/320Nm與249PS/365Nm的最大動力輸出，搭配JaguarDrive Selector 9速手自排變速系統與智慧型四輪傳動系統提供豐沛的動力。

E-PACE採用以高壓鍛造鋁合金技術強化車身剛性與加強避震座剛性的PTA底盤（Premium Transverse Architecture），在不降低車輛靈活性的情況下提供更佳的舒適性與車輛對地面路感回饋，並可減少行進崎嶇路面時的方向盤震動與改善油門反應。智慧型四輪驅動系統能主動偵測路況後即時分配前、後軸扭力，營造車輛最佳循跡能力，TVbB煞車控制扭力轉換系統則於車輛過彎時提供內側輪各別的煞車力道，藉以提升車輛靈敏性。

E-PACE也提供偏好操控樂趣車主的跑車化個人設定，可於賽道模式之下調整包含引擎、變速箱、方向盤的多種反饋，滿足不同路況及駕馭需求，而針對更為熱血操駕需求的消費者，亦可選配Adaptive Dynamics主動動態控制系統升級電子避震器，選配後將與跑車化個人設定整合並可進一步針對避震系統有舒適、賽道兩段式的調整功能，為車主提供高度的行車安全與駕駛樂趣。

內裝以柔軟材質包覆乘客身體會接觸的區域，給予舒適的尊榮禮遇，成就Jaguar現代奢華美學精神。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

全新造型LED頭燈搭配「Double J Blade日行燈」展現時尚動感。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

車尾LED燈組在變換車道或轉向時，方向燈具備動態指示功能。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

迎賓燈有著大豹帶小豹可愛圖案。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

排檔頭採取Cricket Ball板球縫線。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）