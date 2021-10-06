大排氣量V8引擎咆嘯的聲浪一直是追尋極致快感的代表，源自Jaguar以賽道為生的品牌基因，Jaguar發表終極跑旅「New Jaguar F-PACE SVR」，搭載5.0L V8機械增壓汽油引擎，最大動力輸出可達驚人的550PS/700Nm，0-100km/h加速 僅需4秒，較上代提升0.3秒，極速更提升至286km/h，售價473萬元起。

New Jaguar F-PACE SVR外型設計靈感源自Jaguar豐富的賽道科技，全面革新的剽悍外型融合SVO部門追求至高性能的車輛空氣力學設計，展現如性能王者般的霸氣風采。前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計，兩側加大型煞車冷卻進氣口的格柵網狀線條靈感源自Jaguar XE SV Project 8，透過銳利的線條形塑，衝擊世人對於New Jaguar F-PACE SVR極具狂野風采的第一印象。全面搭載全新21吋SVR專屬設計款式的鍛造鋁合金輪圈，與霸氣身型共同交織出性能味滿點的視覺張力，搭配跑格設定的雙邊四出排氣尾管，宣示性能至上的完美表徵。

透過SVO部門的匠心獨具，New Jaguar F-PACE SVR在外觀設計上結合了為追求極致性能而生的一系列強化配備，包含SVR專屬引擎蓋進氣孔、SVR車側通風孔、側裙與輪拱、SVR專屬固定式尾翼、SVR專屬後分流器，達到空力性能強化與導流的機能，而全車空氣力學優化更進一步使New Jaguar F-PACE SVR減少35%的車輛抬升力，整體風阻相較於前一代更減少3%。

內裝採用頂級材質鋪陳，與細節處點綴的SVR專屬徽飾相互輝映，完美彰顯兼具現代奢華與高性能跑格的駕乘氛圍。輕量化設計的高性能跑車化座椅具備14向電動調整、冷熱通風功能與三組記憶功能，透過運用Alcantara麂皮材質包覆盡顯其運動本色。此外，亦可選配升級採用SEMI-ANLINE半苯胺頂級皮革座椅，專屬SVR徽飾與經典六角格紋飾面更體現奢華尊榮的至高境界。

多功能跑車方向盤全面重新設計，具備SVR專屬徽飾與細膩縫線，整合多項車輛控制鍵，提供就手且便利的操控質感，12.3吋高解析度全數位儀表板，上緣採用Alcantara麂皮材質包覆，濃烈跑格盡入眼底。排檔桿使用皮革全面包覆，經典紋路與SVR專屬徽飾點綴其上，下方的無線充電盤兼具實用功能，為駕駛人提供更為便利的操作體驗。內裝亦可選配更具跑車風格的鋁合金與碳纖維材質點綴，成就極盡奢華品味的旗艦性能跑旅。

前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

內裝採用頂級材質鋪陳，亦可選配更具跑車風格的鋁合金與碳纖維材質點綴。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

多功能跑車方向盤全面重新設計，具備SVR專屬徽飾與細膩縫線。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

輕量化設計的高性能跑車化座椅具備14向電動調整、冷熱通風功能與三組記憶功能。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）