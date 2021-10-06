大排氣量V8引擎咆嘯的聲浪一直是追尋極致快感的代表，源自Jaguar以賽道為生的品牌基因，Jaguar發表終極跑旅「New Jaguar F-PACE SVR」，搭載5.0L V8機械增壓汽油引擎，最大動力輸出可達驚人的550PS/700Nm，0-100km/h加速 僅需4秒，較上代提升0.3秒，極速更提升至286km/h，售價473萬元起。

New Jaguar F-PACE SVR外型設計靈感源自Jaguar豐富的賽道科技，全面革新的剽悍外型融合SVO部門追求至高性能的車輛空氣力學設計，展現如性能王者般的霸氣風采。前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計，兩側加大型煞車冷卻進氣口的格柵網狀線條靈感源自Jaguar XE SV Project 8，透過銳利的線條形塑，衝擊世人對於New Jaguar F-PACE SVR極具狂野風采的第一印象。全面搭載全新21吋SVR專屬設計款式的鍛造鋁合金輪圈，與霸氣身型共同交織出性能味滿點的視覺張力，搭配跑格設定的雙邊四出排氣尾管，宣示性能至上的完美表徵。

透過SVO部門的匠心獨具，New Jaguar F-PACE SVR在外觀設計上結合了為追求極致性能而生的一系列強化配備，包含SVR專屬引擎蓋進氣孔、SVR車側通風孔、側裙與輪拱、SVR專屬固定式尾翼、SVR專屬後分流器，達到空力性能強化與導流的機能，而全車空氣力學優化更進一步使New Jaguar F-PACE SVR減少35%的車輛抬升力，整體風阻相較於前一代更減少3%。

內裝採用頂級材質鋪陳，與細節處點綴的SVR專屬徽飾相互輝映，完美彰顯兼具現代奢華與高性能跑格的駕乘氛圍。輕量化設計的高性能跑車化座椅具備14向電動調整、冷熱通風功能與三組記憶功能，透過運用Alcantara麂皮材質包覆盡顯其運動本色。此外，亦可選配升級採用SEMI-ANLINE半苯胺頂級皮革座椅，專屬SVR徽飾與經典六角格紋飾面更體現奢華尊榮的至高境界。

多功能跑車方向盤全面重新設計，具備SVR專屬徽飾與細膩縫線，整合多項車輛控制鍵，提供就手且便利的操控質感，12.3吋高解析度全數位儀表板，上緣採用Alcantara麂皮材質包覆，濃烈跑格盡入眼底。排檔桿使用皮革全面包覆，經典紋路與SVR專屬徽飾點綴其上，下方的無線充電盤兼具實用功能，為駕駛人提供更為便利的操作體驗。內裝亦可選配更具跑車風格的鋁合金與碳纖維材質點綴，成就極盡奢華品味的旗艦性能跑旅。

前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）
前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

內裝採用頂級材質鋪陳，亦可選配更具跑車風格的鋁合金與碳纖維材質點綴。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）
內裝採用頂級材質鋪陳，亦可選配更具跑車風格的鋁合金與碳纖維材質點綴。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

多功能跑車方向盤全面重新設計，具備SVR專屬徽飾與細膩縫線。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）
多功能跑車方向盤全面重新設計，具備SVR專屬徽飾與細膩縫線。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

輕量化設計的高性能跑車化座椅具備14向電動調整、冷熱通風功能與三組記憶功能。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）
輕量化設計的高性能跑車化座椅具備14向電動調整、冷熱通風功能與三組記憶功能。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

全面搭載全新21吋SVR專屬設計款式的鍛造鋁合金輪圈。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）
全面搭載全新21吋SVR專屬設計款式的鍛造鋁合金輪圈。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

極致性能奢華跑旅 JAGUAR F-PACE SVR 473萬元起
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