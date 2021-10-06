為提升我國災害搜救犬水準，有效執行國內外重大災害搜救任務，消防署自今（6）日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦全國災害搜救犬IRO評量檢測，共有40隊來自官方及民間單位犬隻報名參加，評測結果將在8日公布。

消防署表示，本次評量用IRO評量基準，通過A級（中級）及B級（高級）評量認證的犬隻即可成為正式搜救犬，能立即調用投入災害搶救的行列，消防署將持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，並定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，全面提升災害搜救犬救災能力。

消防署指出，近年我國搜救犬在重大災害現場執行搜救任務時，都能以靈活、敏捷的表現成功搜尋出寶貴的生命，發揮最大的效能，是救難人員的好伙伴。去年搜救犬評量因受到疫情嚴峻影響停辦，但全國各馴養搜救犬單位仍積極培訓所屬搜救犬，以因應災害的來臨。