昨有漁民在花蓮秀林崇德外海發現有2具浮屍，似乎在海上漂浮一段時間，身上特徵及年紀無法辨識，經檢方相驗及採集指紋比對身分，確認死者身份為59歲來自新北市的余姓男子與其同居人56歲傅姓女子。（海巡署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨（2日）有漁民在花蓮秀林崇德外海發現有2具浮屍，經檢方相驗及採集指紋比對身分，確認死者身份為來自59歲來自新北市的余姓男子與其同居人56歲傅姓女子，初步排除自殺及他殺，，疑失足落海。不過當地漁民指出，2遺體並沒有綁在一起，在茫茫大海中被浪沖來沖去，竟然還能一起被發現，實在很離奇。

2日下午有漁民在崇德外海0.7浬處，發現2具浮屍，通報海巡及警方，並先以膠筏撈起搭載，由海巡艦帶回花蓮港安置。因死者面容已浮腫，難以辨識，隨後報請檢察官相驗。

經檢方相驗及採集指紋比對身份後，確認男性死者身分家住新北市板橋區年約59歲的余姓男子，女性指紋則因未發現檔存資料，無法確認身份，但余男女兒指出，女性屍體缺牙與56歲的母親特徵相符，且2人前往花蓮旅遊目的為花費國旅卡。

新城警分局崇德派出所巡邏員警在板下漁場附近發現一部自小客車，經確認車牌，發現車主為一名傅姓女子擁有，且登記住址與余男相符，研判該女性屍體即為傅女。不過，據了解，余男和傅女2人僅同居，彼此未結婚。

海巡人員取下行車紀錄器記憶卡查看，發現當時車內僅余、傅2人，對話正常，無任何異狀，且最後對話是「要停車去看海」；另據中央社報導，警方調閱監視器畫面，發現9月30日上午9時許，這輛自小客車在崇德管制站路段來回好幾趟，然後停車、女子下車的身影；懷疑是看海被海浪捲走，或是1人落海，另1人相救雙雙不幸溺斃。

而當地漁民則指出，2具遺體並沒有綁在一起，在大海中被海浪沖來沖去，竟然還在一起被發現，實在很離奇。