14：08東部海域4.8地震 最大震度宜花3級、新北2級 14:132021/10/04 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 14：08東部海域發生4.8地震。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午2點07分50秒東部海域發生規模4.8地震，地震深度5公里，震央在宜蘭縣政府東方45.4公里，位於台灣東部海域，各地最大震度為宜蘭、花蓮3級，台北的部分新北震度也達到2級、台北、桃園、苗栗、新竹縣、台中、南投1級。 這次地震台北有感，新北震度達到2級，許多網友嚇到紛紛在PTT上留言：「台北搖得很恐怖，五樓」、「有的第二波」、「中和十樓有感」、「暈」。 台灣人壽 保險卓越獎3大獎肯定 晶華搶攻五倍券 聯手高鐵票價殺到6折 #地震 #規模4.8 #東部海域 #宜蘭 #3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中大雅警分局民防常訓 有獎徵答嗨翻天 13:222021/10/04 寶島 高鐵宜蘭設站 游錫堃不滿交通部：不少民意反對四城站 12:422021/10/04 政治 新港奉天宮濺血 3嫌當街砍人 04:102021/10/04 社會新聞 3大疫苗今10點開放預約、周三開打 3類人符合資格 07:562021/10/04 生活 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 04:102021/10/04 財經要聞 高鐵宜蘭選址遭質疑炒地皮 吳澤成：子虛烏有 11:312021/10/04 政治 《半導體》市場需求續強 2外資拱台積拚千金 13:102021/10/04 財經 高雄國慶煙火重磅登場 實施3階段交通管制 11:192021/10/04 生活 接種突破200萬人次 六都第3 04:102021/10/04 地方新聞 曾噹交通部長專業何在 游錫堃：高鐵宜蘭站若選四城 缺點最多 04:102021/10/04 焦點要聞 永豐台灣ESG ETF配息率衝5.6％ 進行額度控管 12:382021/10/04 財經 生活熱門新聞 第11輪打AZ第二劑、BNT 即起意願登記 施打對象出爐 - 生活 8款高血壓藥恐致癌 食藥署：回收範圍不排除再擴大 - 生活 又塞爆！1922疫苗預約平台大當機1小時 一票網哀號 - 生活 莫德納終於要來了 指揮中心揭2接種對象 - 生活 防疫管制再放寬 明起餐飲內用免隔板 開放進香團 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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