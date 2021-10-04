今天下午2點07分50秒東部海域發生規模4.8地震，地震深度5公里，震央在宜蘭縣政府東方45.4公里，位於台灣東部海域，各地最大震度為宜蘭、花蓮3級，台北的部分新北震度也達到2級、台北、桃園、苗栗、新竹縣、台中、南投1級。

這次地震台北有感，新北震度達到2級，許多網友嚇到紛紛在PTT上留言：「台北搖得很恐怖，五樓」、「有的第二波」、「中和十樓有感」、「暈」。