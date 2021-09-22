內政部長徐國勇前來參加翁翊凱告別式並追頒消防獎章。（張亦惠攝）

翁翊凱今天出殯，現場舉行消防旗及國旗覆旗儀式。（張亦惠攝）

翁翊凱今天出殯，現場舉行消防旗及國旗覆旗儀式。（張亦惠攝）

嘉義縣消防局第二大隊新港分隊隊員翁翊凱9月13日參加例行水域訓練時不幸溺斃，22日在朴子殯儀館舉行告別式，內政部長徐國勇前來公祭追頒消防獎章、消防署長蕭煥章頒授消防榮譽章、嘉義縣長翁章梁則頒授翁翊凱小隊長晉升令，棺木覆蓋消防旗及國旗，公祭結束後消防、義消人員列隊，送翁翊凱最後一程。

翁翊凱所屬的新港分隊分隊長黃昭勝代表述說翁翊凱事蹟，黃昭勝說，2018年1月10日新竹南寮分隊服務，2019年10月21日調任新港分隊就職，服務期間不斷獲取榮譽，本年度搶救業務評核全局第三名，2020年車輛檢查大隊組第一名，2018年全國消防競技大賽團體組冠軍，黃昭勝細數翁翊凱的開朗、溫暖、貼心及與翁翊凱相處的點點滴滴，讓現場許多消防弟兄都紅了眼眶。

翁翊凱的三姐代表家屬致詞說，翊凱是爸爸媽媽一點一滴養大的孩子，謝謝一路走來的同學、朋友陪著他，他19歲時就立定志向要考消防，25歲達成心願，訓練曾不喊苦，從新竹到嘉義服務，他以火鳳凰的孩子救人、救命為榮，短短2年看得出來他熱愛這裡，今天火鳳凰來接他了，他將幻化成一陣風、一滴露、一顆沙，善良可愛的弟弟翊凱再見，每年中秋我們都會在心裡團圓。

公祭儀式結束後，消防員、義消及有人列隊敬禮目送靈車離開，靈車開至翁翊凱生前服務的新港消防分隊，分隊長黃昭勝率同事祭拜並敬禮，表示他任務已圓滿結束。