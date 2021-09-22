林男摔倒受傷，嘉義市消防局救護人員為他包紮傷口。（讀者提供）

嘉義市57歲林姓男子於21日中秋夜，提著一袋垃圾追清潔車，不料突然滑倒，整個人扑街，下巴、胸部受傷，市府環保局清潔隊長林文郁表示，事發時即到醫院慰問林先生及家屬，當時清潔車已停在定點供民眾倒垃圾，林先生可能太急了而摔倒。

昨天晚上7點多，清潔車沿著北榮街收取垃圾，林男提一袋垃圾從後面追向清潔車，突然整個人摔倒，趴在地上，清潔隊員看到，上前關心，嘉義市消防局接獲通報，派遣第一消防大隊第一分隊出動救護車前往救援。

救護人員評估林男的意識清楚，下巴有約2公分的撕裂傷、雙膝及右胸疼痛，給予包紮止血及心理支持等救護處置後，送往嘉基醫院救治，肇事原因後續由警方調查中。

林文郁表示，清潔車沿路收取垃圾的車速約時速15公里以下，也會定點停住讓民眾丟垃圾，林先生可能一時著急，不慎滑倒，頭部撞到清潔車後面架子，還有局部外傷，已前往醫院慰問。

林文郁表示，民眾因丟垃圾而發生意外的情形不多見，通常是民眾聽到清潔車的音樂，才匆匆忙忙綑綁垃圾袋、追趕，籲請民眾不要追清潔車，提前做好倒垃圾的準備。