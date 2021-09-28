5旬男子爬觀音山突休克 警消出動直升機急救援 (戴上容翻攝)

55歲鐘男今日下午獨自至五股觀音山運動，下午2時許，鐘男突然休克，失去呼吸心跳倒臥路邊，行經路人見狀緊急報案，警消人員出動直升機前往救援，目前已將人送往榮民總醫院急救中，詳細事發原因仍待警方釐清。