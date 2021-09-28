55歲男爬觀音山突路倒休克 警消出動直升機急救援 16:142021/09/28 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5旬男子爬觀音山突休克 警消出動直升機急救援(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5旬男子爬觀音山突休克 警消出動直升機急救援 (戴上容翻攝) 55歲鐘男今日下午獨自至五股觀音山運動，下午2時許，鐘男突然休克，失去呼吸心跳倒臥路邊，行經路人見狀緊急報案，警消人員出動直升機前往救援，目前已將人送往榮民總醫院急救中，詳細事發原因仍待警方釐清。 基隆海洋廣場獨居男溺水 警消救起無生命徵象 8旬阿嬤迷途枯坐公園 中市暖警貼心助返家 #出動 #直昇機 #鐘男 #休克 #觀音山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7旬婦外出資源回收卻迷途 八德暖警助返家 15:582021/09/28 社會 逆子縱火反鎖大門 險害死全家 04:102021/09/28 社會新聞 不爽租賓士約妹遭放鴿子 5男竟在新莊街頭放鞭炮宣洩 12:102021/09/28 社會 生日險變忌日！移工生日餐敘爆口角 壽星遭2同鄉持刀狂刺 11:072021/09/26 社會 花蓮2高中生海邊戲水遭浪捲走 獲救送醫幸無大礙 21:572021/09/27 社會 苗栗電纜大盜拒捕搏命撞 遭警開7槍腹部中槍送醫 14:542021/09/27 社會 澎湖一男子騎機車拒警攔查 躲避後自撞護欄送醫不治 20:412021/09/27 社會 三峽少年疑縱火鎖門害4家人 背後原因曝光 12:522021/09/27 社會 國一南下189K處 大貨車自撞滑落邊坡2人送醫 11:582021/09/28 社會 車載刀棍直衝急診室 4煞辯防身 04:102021/09/27 社會新聞 9旬婦獨坐路旁喃喃自語 暖警送返家 家人驚訝找回失智母 13:242021/09/27 社會 社會熱門新聞 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 《瞳鈴眼》《十大酷刑》女星被告 桃園千萬透天厝飛了 - 社會 女騎士等紅燈「停在鐵軌」輕鬆滑手機 網看傻：不要命了 - 社會 26歲警酒駕自撞恐成植物人 新婚妻不願器捐：照顧一輩子 - 社會 捷運萬大線爆工安意外 67歲工人頭部遭夾傷無生命跡象 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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