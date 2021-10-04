基隆一名黃姓男子2019年11月於基隆監獄戒護科服替代役，協助代收新收收容人攜入錢財，卻於服役期間心生歹念，涉嫌竄改資料，侵占周姓收容人5000元保管金。基隆地檢署近日偵查終結，將黃男依違反貪汙治罪條例起訴。

起訴書指出，黃男自2019年11月至2020年11月3日，於基隆監獄戒護科服替代役，主要協助內勤管理員業務，包括文書傳遞、代收新收收容人保管金業務等。依規定，新收收容人進入後，會先交付攜入錢財，黃男負責協助代收，並將收取金額填載於登記簿，收容人會當場簽名蓋章，資料會再交由總務科清點，確認無誤後，登載為保管金。

但黃男卻於2020年10月13日下午1點多，辦理代收周姓收容人保管金業務時，萌生犯意，竄改登記簿上金額，從9570元中抽走5000元，占為己有，直到周姓收容人察覺有異，向基隆監獄反映，事情才曝光。

檢警調查時，黃男坦承犯行，並於2020年10月21日與周姓收容人和解，賠償5000元。檢方認為，黃男犯罪所得在5萬元以下，情節輕微，考量犯後態度良好，建請法官依法減輕其刑。