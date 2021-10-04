桃園市龍岡路二段與環中東路口，有一棟違樓正在進行拆除工程，3日晚間疑似鷹架不堪強風因而搖搖欲墜，警方及消防人員目前已在現場拉起封鎖線避免人車經過以免發生危險，而該棟樓拆除工法類似日前倒塌的花蓮漫波飯店，日前才引發網友不小討論，沒想到3日晚間就傳出外層鷹架快要倒塌，也引發附近住家擔憂。

除了現場拉起封鎖線外，相關工程人員目前也趕抵現場處理當中，因為倒一半的鷹架就壓在電纜線上，也有不少住在附近的民眾說住家目前已經停電，疑似就是因為這起事件所引起，仍要呼籲民眾現在不要接近該路段。