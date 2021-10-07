桃園八德區福德一路177巷與新北市鶯歌區僅一線之隔，是當地民眾經常走的道路之一，車流量大，但路幅最窄處只有1台車能過。2縣市協議共同拓寬道路，鄭文燦透露卡關原因為「新北希望拓寬都用桃園的地」，直呼不公平，新工處也坦言，用地取得遇到困難，雙方還在協商中。

市長鄭文燦指出，福德一路177巷為新北跟桃園的交界，預計推動拓寬工程，但無奈新北希望大部分土地使用桃園的土地，他直呼「這樣不公平應該各出一半」，目前進度卡關。

新工處表示，福德一路177巷位於八德交流道下方，是桃園市八德區與新北市鶯歌區的交界處，一端為興豐路、另一端為福德一路，附近還有鶯桃路，為緩解2縣市交界處龐大的車流量，2020年達成道路拓寬的協議，由新北市主導工程，不過因一邊是新北一邊是桃園，土地取得不易，雙方還在協調中。

新工處指出，福德一路177巷60弄至177巷60號，最窄處的路寬僅4公尺，只有1台轎車能過，在上下班尖峰時間常交通大堵塞，目前當地有工廠已將自家鐵圍籬退縮2米半，但仍須進行拓寬工程。

市議員蔡永芳表示，福德一路177巷因道路過於窄小，的確需要進行拓寬，對當地交通可以有效舒緩車流。談及目前面臨卡關，他認為能體諒新北的想法，因該處部分土地是新北都市計畫用地，若要用新北的土地進行拓寬，需要呈報至內政部，一來一往相當耗時，反觀桃園的土地並非都市計畫用地，時程上會較快，會繼續緊盯該處進度。