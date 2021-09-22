台中市不動產聯盟協會捐款社福團體之一，包括助學助養弱勢學子的台灣行動菩薩助學協會。（盧金足攝）

台中市不動產聯盟是由不動產產、官、學界菁英領袖所建立的業界交流平台，原定5月舉辦「2021慈善園遊會」，凝聚社會愛心回饋弱勢，雖受疫情影響無法如期舉辦，但不動產聯盟致力公益不間斷，22日「愛心慈善捐款」號召不動產業推廣公益、關懷弱勢社福團體。

台中市府地政局與台中市不動產聯盟共同推動「愛心慈善捐款」，市府祕書長黃崇典表示，不動產聯盟是一個結合不動產相關產、官、學界菁英領袖所建立的不動產業界交流平台，有效整合區內各不動產業資源聚集、產官學界資訊分享，對於台中市不動產發展具有舉足輕重地位，在疫情嚴峻時期仍不忘貢獻回饋。

地政局長吳存金指出，該聯盟自2010年成立至今近11年，是全國第一個致力於不動產相關產業結合的團體，聯盟秉持著「取之於社會、用之於社會」、「園遊會可以不辦，發揮愛心不能斷」的理念，帶領不動產業推廣公益，盼為社會盡一份心力。

此次受贈的社福團體有台中市盲人福利協進會、台灣同伴動物扶助協會(犬山居)、台灣行動菩薩助學協會、弘道老人福利基金會、向上社會福利基金會台中育嬰院、南台中家扶中心、紅鼻子醫生、澎湖惠民醫院重建計畫及勵馨社會福利世界基金會等公益團體。