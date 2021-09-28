「疫情下，新鮮人的工作好找嗎？未服兵役找不到正職工作嗎？」受到疫情影響去年及今年的畢業生在求職上確實會遇到不少挑戰，加上男生又卡了一個為期四個月的兵役，到底是要先面試工作還是先當兵？去年剛畢業的鄭稟淳對未來職涯規劃超前部署，在學期間就想挑戰房地產相關的工作，因此大四時就到永慶房屋實習，從服務專員做起，就像房仲經紀人的助手一樣，協助經紀人業務上的工作，也會跟經紀人一起深入認識各商圈、社區。最令人羨慕的是，相較於其它領基本時薪的兼職工作，服務專員一個月36k，一個月還能排休8~9天，更重要的是學到的東西更廣泛，也讓稟淳在大四實習期間就確定了未來的職涯方向。

先到職再當兵 永慶力挺社會新鮮人

隨著畢業後實習也結束，稟淳決定先去當兵，但又擔心退伍後找不到滿意的工作，他發現永慶有「先到職再當兵」的這項計畫，可以先面試、報到，期間去當兵，退伍後復工，稟淳分享到：「這樣就不用當兵的時候還擔心好工作被搶走，退伍後可以馬上工作，完全不會浪費時間！」永慶讓待入伍的社會新鮮人不受到兵役牽制，可以放心去服兵役，退伍後更不用擔心找工作慢別人一拍。

退伍後稟淳也快速上工，同年畢業的同學可能還在等兵役或剛開始投履歷、安排面試，他卻已經提早確定自己的工作，少去了待業階段的不安、焦慮感，「先到職再當兵對新鮮人來說真的很貼心！」

鄭稟淳(圖右)在學期間就到永慶房屋實習，從中更加確定自己未來想往房仲經紀人工作邁進。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

由服務專員成功轉任房仲經紀人 獲得更高成就感

鄭稟淳提到，因為在學期間是學不動產投資相關科系，對於房地產也有濃厚的興趣，在永慶實習時從服務專員工作中學習到如何在商圈經營人脈、也會主動跟學長姐請教買賣房屋的相關問題，稟淳笑著說：「當然要好好把握實習的資源！之前學校開設代書相關的課程我也有報名，希望可以多學一點，提早對產業有更多的認識，加上永慶無論是教育訓練、資源都相對豐富，每位新進人員還有專屬的師父教導，完全不擔心找不到人問問題，最讓他有感的是，實際在業界工作真的可以學到很多課本上學不到的東西！」

現在擔任房仲經紀人的他也一樣抱持著積極向上的心態學習，他分享7月時有一筆成交，是他當初在永慶實習時所認識屋主，現在他成為經紀人幫屋主把房子順利賣出，看到客戶滿意的笑容，覺得非常有成就感，稟淳也提到：「覺得一份工作有沒有興趣跟熱忱很重要，如果沒有興趣及熱忱很容易半途而廢，很開心可以在永慶確定未來的志向，更能夠學以致用，希望可以好好持續增進自己的專業知識，優化服務客戶的技巧，目標朝百萬年薪邁進！」