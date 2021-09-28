新冠肺炎疫情爆發以來，觀光產業首當其衝，影響至今超過20個月，交通部觀光局今年繼續表揚對觀光產業發展具貢獻的觀光產業、團體，以及服務成績優良的從業人員、導遊與領隊，即日起至10月31日受理「111年優良觀光產業及從業人員表揚甄選」報名，歡迎業界推出績優團體及人員，報名成功還有機會把Apple Watch帶回家。

觀光局指出，幾波疫情讓觀光從業人員不斷調整步伐，重新審視自家的產品和銷售通路，並且以創新的服務和銷售管道，結合經營的在地產業資源進行合作，推出網路電商或是聯名產品等，在困境中找活路，從活路中找出路，持續轉型升級，提供更優質的服務。

觀光局強調，只要業者需要，觀光局都在，在疫情和緩時，結合五倍券推出國旅券，就是為了帶動國內觀光的動能，將暖流帶入觀光產業。

為表達對觀光產業、團體及其從業人員的肯定及鼓勵，今年仍依往例舉辦優良觀光產業及其從業人員表揚甄選，只要是觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業、民宿、導遊及領隊等相關從業人員，服務觀光產業達3年以上、且最近3年內未受觀光主管機關罰鍰或停止執業者，均可自行或接受推薦報名；另也開放對觀光產業之熱心事業團體或個人參加。

觀光局表示，「111年優良觀光產業及從業人員表揚甄選」自即日起至10月31日止接受報名，為鼓勵觀光產業及從業人員踴躍報名，這次的抽獎活動，只要完成報名就有機會把APPLE WATCH智慧手錶和超商禮券帶回家。9月30日前完成報名，可獲得3次的抽獎機會，越早報名中獎機率越高。