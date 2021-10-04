日本於本（10）月4日召開臨時國會，經由首相指名選舉，推選自由民主黨總裁岸田文雄眾議員為日本第100任首相，外交部表示，我國政府對此表達誠摯祝賀。期盼在既有的良好基礎上，與岸田首相所帶領的新政府，持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部發言人歐江安指出，台灣與日本雙邊關係密切友好，國民情感堅定深厚。在經貿往來方面，日本是我國第三大貿易夥伴，我國為日本第四大貿易夥伴；在人員交流方面，在疫情衝擊前日本向來是我國第二大觀光客來源國，台灣亦為日本第三大觀光客來源國。

她說，更重要的是，台日人民之間長期以來所建立的互信互恵與同舟共濟的良善循環。無論是天然災害、重大事故，甚或當前國際疫情，台日政府與人民彼此關懷，相互扶持，提供所需，這已成為國際社會的優良典範。

歐江安指出，台日共享自由、民主、法治、人權與市場經濟等核心價值；在國際方面，兩國都愛好和平，也共同支持自由開放的印太地區及以規則為基礎的國際秩序，日本也支持台灣的國際參與，並重視台海情勢的和平穩定。我國政府期盼在既有的良好基礎上，與岸田首相所帶領的新政府，持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。