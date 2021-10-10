日本搖滾樂團RADWIMPS慶祝出道15週年，下月23日即將發行新專輯《FOREVER DAZE》，當中集結了在新冠肺炎蔓延的這段期間所創作的音樂作品。 這張專輯帶著「永恆的閃光」寓意，是張盡情揮灑出無國界、無流派等實驗元素相互合作並充滿了音樂挑戰和希望的專輯。

睽違3年左右發行的原創專輯，收錄《ONE PIECE》、《電影之神》、《天氣之子》等動畫電影主題曲，〈うたかた歌Utakata-Uta〉則是與菅田將暉合作，也特別邀請了Awich、iri一起參與。同時公佈的專輯封面主視覺則是由以藝術總監宮下良介的發想為基礎，並與現代藝術家／AI ARTIST岸裕真合作。封面的主視覺是拍攝了超越種族和性別，有著各種背景的十五歲男女肖像，並透過AI智能所製作完成。這次的專輯封面主視覺一如專輯名稱「DAZE」以加入閃光並以AI製成抽象的肖像，象徵著現在的RADWIMPS在歷經15周年後還是演奏著各式各樣的樂曲並持續進化著。

去年11月在橫濱體育館舉行的紀念出道15週年的特別演唱會《15th Anniversary Special Concert》的「Grand Escape」LIVE影像也在今天於官方YouTube頻道上發布。 橫濱體育館演唱會影像被收錄在最新專輯《15th Anniversary Box（初回限定盤）》、《限量完全指定生產15th Anniversary Box（附贈品）》附贈的Blu-ray／DVD上。