適逢百貨周年慶之餘，台灣惠而浦也同步歡慶成立五周年，推出「滿五萬送豪禮」活動，明年2月15日前全系列產品消費滿5萬元，即可免費把疫情期間不少消費者都在搶購的冷凍冰櫃帶回家，而且此次送出的更是擁有深層冷涷技術，配有活動式滾輪、移動不費力，日耗電量僅0.7度，價值7990元的198公升臥式冰櫃，另周年慶期間凡加入台灣惠而浦會員，再享產品延長保固3個月。