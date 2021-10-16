惠而浦周年慶 滿額贈198公升臥式冰櫃 10:242021/10/16 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣惠而浦周年慶祭滿額贈198公升臥式冰櫃。(業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢百貨周年慶之餘，台灣惠而浦也同步歡慶成立五周年，推出「滿五萬送豪禮」活動，明年2月15日前全系列產品消費滿5萬元，即可免費把疫情期間不少消費者都在搶購的冷凍冰櫃帶回家，而且此次送出的更是擁有深層冷涷技術，配有活動式滾輪、移動不費力，日耗電量僅0.7度，價值7990元的198公升臥式冰櫃，另周年慶期間凡加入台灣惠而浦會員，再享產品延長保固3個月。 遠傳搶付線上周年慶 享萬元回饋 明華園《蓬萊仙島-漢鍾離》闊別10年 首演獻給台南文化中心37周年館慶 #惠而浦 #台灣 #冰櫃 #周年慶 #198 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 住5星飯店1.4折 飯店業者紛開跑線上旅展搶業績 20:352021/10/15 生活 元大投信大滿貫 豪取六大獎項 04:102021/10/15 產業特刊 旅美華僑葉思雅夫婦捐上萬件黑膠、CD 許石音樂圖書館闢專區 17:372021/10/15 生活 信義區百貨周年慶抽飯店住宿 04:102021/10/16 時尚消費 五倍券就這樣花！快看網友如何趁週年慶買一波 家電3C、美妝保養、餐廳類型排行 09:272021/10/16 生活 桃園購物中心猛加碼祭20％回饋 04:102021/10/15 時尚消費 興櫃生技續旺 美萌、晉弘股漲 04:102021/10/16 證券．權證 信義區百貨三雄 周年慶下周開打 04:102021/10/16 財經要聞 香氛彩妝倒數日曆迎溫馨歲末 04:102021/10/16 時尚消費 陳正雄、陳歡 五月畫會激盪火花 04:102021/10/16 投資理財 看好五倍券助攻 微風周年慶全檔拚41.9億元 20:222021/10/15 財經 生活熱門新聞 陳柏惟走10公里就掰咖 徐巧芯親上PTT回16字千人推爆：真的丟臉 - 生活 能捐的都捐了 一場車禍帶走她們爸爸 卻圓滿了5個家庭 - 生活 在地人曝城中城根本「罪惡之城」 連房仲都不敢帶看 - 生活 不是雞蛋！膽固醇飆高3大隱藏地雷 第一名竟是它 - 生活 鼓勵民眾到新北消費 新北登錄發票抽汽車加碼祭出保時捷電動車 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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