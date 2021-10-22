被譽為「SPA界奧斯卡」的「全球SPA大獎」（World SPA Award）日前揭曉2021年得獎名單，台北晶華酒店自創品牌「沐蘭Wellspring SPA」榮獲「台灣最佳飯店SPA首獎 Taiwan’s Best Hotel SPA」，連續6年獲得此項殊榮，也是唯一獲獎的台灣飯店，為歡慶蟬聯獲獎，台北晶華酒店線上購物「沐蘭專區」即日起至10月31日推出商品全面66折。

晶華表示，除了遵從政府防疫政策得暫停營業的時段之外，沐蘭Wellspring SPA僅在疫情爆發一開始時業績掉2到3成，但後來便逐步回溫，且固定本地客與旅客的比例來到6比4，算是相當穩定，分析主因是不像外面的SPA多得共用衛浴設備，賓客能在沐蘭Wellspring SPA芳療套房內，使用整個包含衛浴設備的獨立私密空間，可安心享受SPA體驗來放鬆防疫生活的緊繃神經，使其在防疫期間仍受青睞。

這波「沐蘭專區」的優惠商品包含沐蘭經典沐浴露、經典乳液、薰香精油、甦活乾洗手噴霧以及手工橡木薰香燈座等，回饋價185元起，讓消費者居家就能享受充滿儀式感的療癒時刻。