搶攻報復性旅遊商機，近期飯店業者陸續舉辦線上旅展，折扣下殺到史上最低不手軟，台北晶華酒店在將到來的台北國際旅展及官網線上旅展雙管齊下開賣7項超值商品，集中火力在住房，最低甚至下殺到1.2折的限量破盤優惠搶客，且12月底前凡透過晶華預訂入住任一住房專案，都可享全台最優惠的高鐵車票加購6折優惠，北高來回每人最高可在高鐵上省下1192元。

晶華將於10月29日中午12點至11月8日下午7點於官網舉辦線上旅展，今年旅展住宿券的明星商品就屬台北晶華酒店和礁溪晶泉丰旅攜手推出的「雙城假期」，消費者可以6999元的超值價格體驗2間頂級飯店，一晚入住以五星美饌聞名的台北晶華酒店，另一晚則可入住擁有北台灣唯一無邊際溫泉池的礁溪晶泉丰旅，享受碳酸美人湯的療癒時刻，且每房都附贈入住翌日早餐2客，每日限量銷售100間。

折扣最殺來到1.2折的「台北1+1住宿優惠券」，原本要價6萬8552元的專案，包含入住20坪精緻套房連續住宿2晚或單日入住2間，送栢麗廳早餐2客，旅展價僅需7999元。而熱賣已久的「買6000送6000」專案，也將優惠券的入住日期延至明年2月28日。

若是企業送禮或想呼朋引伴出遊的消費者，「三天三夜．晶采超值送早餐或午茶住宿優惠券」每組3張住宿券9999元，約享1.6折；「全家愛旅行住宿優惠券」送2位12歲以下孩童入住，3天2夜完整的城市度假體驗也是9999元，等於下殺1.5折。「晶華加碼GO住宿優惠券」與「一泊二食住宿優惠券」則以美食吸客，前者優惠價3999元送1000元餐飲抵用金，後者優惠價5999元送栢麗廳自助早餐與晚餐2客，堪稱吃貨必敗的商品。