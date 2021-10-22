美國總統拜登21日在答覆民眾有關中國大陸若武統台灣，美國會不會保衛台灣的詢問時，不假思索地說：「會的，我們對此有承諾」。但美國怎麼保衛台灣？派大軍壓境全力助台？動用印太駐軍大舉入台？是打一場有限戰爭？還是升級為毀滅性核戰？還是學習美軍參謀首長聯席會議主席密利，先致電北京打個招呼，演一場戲了事。

拜登談話可分幾層意義看。首先，只是一種宣示。拜登說「有承諾」，美國在全球的軍事基地不可勝數，戰線拉長導致財政赤字連連，逼得政府差點關門；更有甚者，終結駐軍、棄阿富汗人民於不顧的就是這位總統。所以拜登的「承諾」，恐怕只是為了維持美國傳統霸權的國際秩序、防止被崛起的中國取代罷了，預料下月「習拜會」後美國可能又會改口。

其次，中共趁美、英、日、澳等國南海軍演之際，10月初連5日派軍機侵擾我西南防空識別區達150架次，進行全方位操演，強化多機種、大兵力、全時程、立體作戰模式，已逐步掌握台海、南海的制空權、制海權，一旦台海開戰，美軍有把握打勝仗嗎？打仗不是請客吃飯，台灣募兵制兵源不足，志願役不續簽，加上不少人不知為何而戰，拜登又如何越俎代庖？該不會所謂的「承諾」，就是不斷賣武器給台灣吧？

再說，共軍已非昔日吳下阿蒙，今年三海的飽和式操演每月不下數次，國防部長邱國正指2025年中共就具有全面犯台能力，時間點恐怕得往前推了。

拜登談話後白宮出來滅火，指「美國支持台灣自我防衛、反對改變現狀的立場從沒改變」，倒是潑了拜登滿臉冷水。的確，與其打一場沒把握的仗，不如改變戰略決策，勸兩岸步上談判桌，來得更省心，更保區域和平。

實力是王道，跟著台灣搞民粹，只會害到台灣。