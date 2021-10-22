陶晶瑩（陶子）與李李仁的女兒荳荳目前在美國讀高中，陶子日前一連兩天分享荳荳在YouTube發表的創作歌曲，她磁性嗓音被網友大讚「頗有王若琳的風格」。對於女兒如此才華洋溢，是否考慮出道？陶子今接受本報訪問時，表示沒有想太多，但可能會將她創作的4首英文歌曲，發行數位EP，「我還在了解版權，應該會上架，媽媽（指自己）正在努力做功課。」

陶子31年前以歌手出道，是演藝圈出名的全方位才女，女兒熱愛打籃球，也遺傳到她的音樂細胞，荳荳身為韓國女團TWICE迷，日前在TWICE出道6周年時，特地創作了一首歌，陶子在臉書分享，大獲好評後，隔天再PO女兒的自創曲〈I-You〉，寫下這是她女兒約半年前發表的全創作，請大家批評指教，結果湧入許多網友及藝人留言：「被荳荳圈粉了。」

陶子透露女兒在台灣時就開始寫歌，平時利用放學後創作，很多人以為她們特地到錄音室錄音，陶子說女兒只用1台電腦接麥克風錄音，而且詞曲、視覺設計都由女兒一手包辦，「我們沒有想太多，有可能將她的4首英文創作歌曲發數位EP。」但強調會用很簡單的方式呈現，不會以大經費、大公司去包裝女兒，「用她最原來的樣子就可以了」。

而陶子今年的台北小巨蛋演唱會因疫情一延再延，現在疫情稍微趨緩，她表示演唱會應該會辦在明年，女兒若有放假搞不好會陪她登台，可能會是上半年舉行嗎？她說29日才會確定時間。