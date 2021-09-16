政府加開雲端發票專屬獎項，鼓勵民眾發票存入載具，但一向需仰賴捐贈發票的創世基金會因此大受影響，創世基金會鼓勵民眾捐贈碼雲端發票，結帳時隨口說出捐贈碼「919」，盼各界「揪一揪」做公益，救一救植物人。
據財政部統計，2020年共開立81.5億張統一發票，但捐贈社福團體僅占0.66％。創世基金會分析，約有4成以上民眾不知如何捐贈，近2成認為捐贈手續麻煩。
創世基金會表示，自民國1993年起推廣「順手捐發票，救救植物人」愛心運動，28年來，民眾捐贈的發票，幫助了1萬多位植物人。但政府自民國2011年開始推行雲端發票，創世收到的捐贈發票年年減少。10年來，累積減少了2億9500萬張發票，等同約3000萬片尿布，即創世安養的800位植物人10年的尿布量，對服務影響甚鉅。
創世表示，捐贈雲端發票很簡單，民眾在店家結帳時口述創世基金會捐贈碼「919」，或網購時於捐贈單位輸入「919」，就可救一救植物人，歡迎「揪一揪」身邊的親朋好友同做公益。
此外，電商平台店家亦可將創世優先列入受贈單位，讓愛也能跟上時代的腳步。關心植物人可查詢創世板橋分院臉書粉絲專頁，或洽愛心專線：（02）8966-4306。
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