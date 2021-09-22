美國十一月將祭出防疫新規，要求所有入境旅客接種完整的兩劑疫苗，目前核准的疫苗品牌包含BNT、莫德納、嬌生。中央流行疫情指揮中心今天表示，對於美方的入境政策，我國將會與外館或AIT保持密切聯繫，了解該政策實際運作的方式，持續保持關心。

副指揮官陳宗彥今天表示，由於美方的入境政策目前還在研議階段，仍無法判斷對台灣的實際影響，因此將持續與外館、AIT方面保持聯繫，至於曾赴國外打過第一劑疫苗的民眾，返台可先至地方衛生局進行登記，以利後續在國內安排第二劑接種。

許多留學生擔憂，美方的入境新規上路後，將來沒打疫苗恐無法返校就讀。陳宗彥表示，經過調查與了解，目前無論是美國任何一州或是大學，似乎都沒有硬性規定學生該打哪幾種疫苗，美方沒有這種規範，將來也會保持關注。

陳宗彥也透露，近期我國購買的各品牌疫苗，都將陸續到貨，只要有疫苗進口，都會做好整體規劃分配，至於下一批民間捐贈的BNT疫苗是否明天到貨？他則未多加說明，強調「只要有來都會對外說明。」