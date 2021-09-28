第十輪公費疫苗主打AZ，疫情指揮中心原訂施打計畫為7月22日前已接種第一劑，且間隔滿10周的52歲以上民眾接種第二劑，並由地方政府統一造冊，由於部分縣市反應造冊不及，因此昨日政策又大轉彎，改為至1922平台預約登記，並將年齡下修至50歲。《中時新聞網》整理第十輪疫苗接種7大QA。

Q1：第十輪施打資格及登記時間為何？

指揮中心昨日宣布，9月30日前符合間隔滿10周以上的64至50歲民眾，登記時間為27日至29日中午12點止。另外，65歲以上及機構對象，則由地方政府造冊安排接種。

Q2：若先前已在1922平台完成意願登記，還要再登記嗎？

指揮中心表示，如已意願登記過且無取消者，則不用再登記，資料均會保留，等待預約開放再至平台預約即可。

Q3：第十輪何時開打？

疫情指揮中心發言人莊人祥指出，初步規劃應可在雙十連假前開打。

Q4：若錯過第十輪，何時能再打？

指揮中心說，日本及斯洛伐克各贈予50萬及16萬劑AZ，再加上我國自購的64萬劑，目前總共有130萬劑疫苗，皆在封緘檢驗後會提供民眾施打，若錯過第十輪，得視10、11月是否還有疫苗到貨，再由指揮中心安排。

Q5：AZ第二劑的副作用為何？

AZ第二劑的副作用與第一劑相比較輕微，不過主要仍是以注射部位疼痛、疲倦及發燒，接種後應於接種單位休息15分鐘，若在施打後28天內，出現嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇，嚴重持續腹痛超過24小時、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛，及皮膚出現自發性血點、瘀青紫斑等，應儘速就醫。

Q6：施打第一劑AZ時有很強烈副作用，若不想打AZ，能混打BNT或其他疫苗嗎？

指揮中心尚未開一般民眾混打，而AZ混打BNT目前僅開放第一類醫事人員。

Q7：若剛好都要施打新冠疫苗和流感疫苗，兩者該間隔幾天？

依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，新冠肺炎疫苗與流感疫苗，兩者接種間隔至少要7天。

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