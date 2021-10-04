「2021台中購物節」今年邁入第3屆，活動自10月10日至12月9日，市府祭出天天抽5000元、周周抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸千萬好宅，加碼獎項總額逾3億元，北區區長柯宏黛說，北區有大型百貨公司、商圈，人潮錢潮聚集，振興地方經濟，邀民眾購物節來消費，呼籲消費者要落實防疫。

北區公所區長柯宏黛表示，新冠肺炎本土疫情趨緩，全市提高疫苗覆蓋率，開始拚經濟，今年第3屆台中購物節即將登場，為讓市民朋友更全面獲得活動訊息，現場工作人員向長輩們發送台中購物節宣導單，說明今年購物節各項好康情報，希望民眾與商家一起加入振興臺中經濟行列。

柯宏黛說，為守護市民健康，北區疫苗快打站以分里、分時段方式，7月16日前已接種第1劑莫德納疫苗滿10周以上的68歲以上長者及58歲以上原住民，接種第2劑莫德納疫苗，市府、公所、醫護人員總動員加入疫苗施打計畫行列，建立完善的疫苗防護網。

柯宏黛提醒，符合施打疫苗的市民朋友在接獲通知後，請攜帶身分證、健保卡、通知單、接種意願書、接種紀錄卡（黃卡），儘速踴躍地前往指定的疫苗施打場所接種疫苗，以達早日完成群體免疫之目標，

呼籲民眾，出入人潮較多之處所或場域，依規定仍全程佩戴口罩、量體溫及落實實聯制規定，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀應立即就醫，在快樂購物之餘，一定落實防疫措施。