輝瑞／BNT在校園開打以來，傳出不少學生出現暈針狀況，還有男學生害怕到撕心裂肺得尖叫。台北市萬芳醫院精神科醫師潘建志指出，暈針是古代人類基因上的優勢，所以暈針一點也不可恥，並呼籲大家多給對針頭恐懼的人多一點同理心，因為是基因注定他會暈針，「且愈焦慮就愈會發作」。

潘建志今（27）日於個人臉書粉專《Billy潘建志醫師》說，暈針是通俗的說法，但在醫學上稱為針頭恐懼症，狀況輕微的會有點頭暈目眩、喘不過氣及無法站立，有的甚至會心悸胸悶、噁心手抖和視力模糊；症狀強一點則會短暫失去意識，是對針頭恐懼達到最頂點，也最強烈的特殊反應，不過大多會在30分鐘內會緩解。

潘建志指出，針頭恐懼症多半和基因有關，或是有家族遺傳傾向，因此這種狀況比我們想像得多很多，但「暈針一點也不可恥」，相反地，這是演化帶給古代人類基因上的優勢。是過去生活在曠野中的人類來說，野獸的尖牙利爪是他們會害怕、想要逃避的，若沒有出現反射性恐懼基因，就很容易被淘汰。

潘建志說，但到了現代病毒大流行時，情況又剛好相反，因為針頭恐懼而拒絕接種疫苗的人，就很容易染病而死，他呼籲，多給針頭恐懼症的人一些同理心，因為他們也不想，是基因注定使他會暈針的，甚至是他愈不想，愈焦慮就愈會發作。