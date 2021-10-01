桃園光明國中學生打BNT全身發冷 緊急送醫觀察 15:062021/10/01 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園各校陸續進行BNT校園施打計畫，光明國中今早有名學生接種疫苗後全身發冷，送醫觀察中，圖為接種示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園各校陸續進行BNT校園施打計畫，桃園市蘆竹區光明國中上午傳出1名學生接種疫苗後出現身體不適，由消防局蘆竹分隊將學生送醫，目前仍在醫院觀察中。 光明國中校長何信璋表示，12歲的洪姓學生在打完疫苗後覺得全身發冷，體溫、心跳都正常，且學生家長也在一旁，原本不打算送醫，但醫師評估後認為還是送醫較為妥當，由救護車送往敏盛醫院觀察中。 公費流感疫苗開打 黃偉哲視察南興國小接種e化作業 流感疫苗雲林縣今如期開打 另購5千劑肺炎鏈球菌疫苗保護長者 #新冠肺炎 #台灣 #BNT #光明國中 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲矽谷旁蓋世界客博館被酸違和 04:102021/10/01 地方新聞 金正恩批美 採敵對政策還想會談 04:102021/10/01 話題觀察 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 14:422021/10/01 生活 黃燕麗開明教學 拉孩子們一把 04:102021/10/01 地方新聞 流感疫苗打氣不佳 陳時中這樣說 14:552021/10/01 生活 斜槓大叔「崴爺」傳授看房4重點 桃園「福鄉心匯」完美符合 11:392021/10/01 房市新訊 台中公寓惡火1死8傷 民眾狂呼奔逃疑電線走火釀禍 09:382021/10/01 社會 家樂福青埔店開進購物中心 04:102021/10/01 時尚消費 陶晶瑩分享感情心路 籲找對象多觀察 04:102021/10/01 娛樂新聞 跟新北喬到8千劑疫苗 北市校園10／5可如期開打 12:492021/10/01 生活 中信銀攜手北市 提供國小、高中財經課程 04:102021/10/01 財經焦點 生活熱門新聞 午後雷雨彈來襲 6縣市大雨特報 - 生活 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 - 生活 花豹狂撲硬上 大媽「抄這根」肉身對決影片曝 - 生活 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 - 生活 大學畢業想當保全！男被嗆沒出息 內行揭驚人薪水 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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