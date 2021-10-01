桃園各校陸續進行BNT校園施打計畫，桃園市蘆竹區光明國中上午傳出1名學生接種疫苗後出現身體不適，由消防局蘆竹分隊將學生送醫，目前仍在醫院觀察中。

光明國中校長何信璋表示，12歲的洪姓學生在打完疫苗後覺得全身發冷，體溫、心跳都正常，且學生家長也在一旁，原本不打算送醫，但醫師評估後認為還是送醫較為妥當，由救護車送往敏盛醫院觀察中。