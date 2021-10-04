台中市大里區仁愛醫院，日前發生爲民眾施打AZ疫苗時，原本應打0.5CC卻只打0.1CC，院方表示事後發現後，已立即召回受影響的40多人再補注射，主因是未落實三讀五對造成，院方也已成立專案小組對受影響民眾進行關懷。

大里仁愛醫院表示，當時通知44位洗腎患者到院，接種第二劑AZ疫苗，初步查證可能是護理師在抽取疫苗時，詢問護理長是否每人0.1c.c，護理長也未察覺錯誤，未落實三讀五對，三讀藥物名及病人對、藥物對、時間對、劑量對、途徑對等等，才會造成此疏失，於事後點算發現接種人次與剩餘劑量不符，才發現是施打劑量不足。

台中市衛生局表示，衛生局在接獲通報後立即派員前往查核，已要求院方，加強護理人員訓練，並處疫苗接種停權處分，疏失部分，將依法開罰5到25萬元罰鍰。

大里仁愛醫院表示，事後已通知44位洗腎患者補接種，但有4位民眾不再接受補打，已接受補打的40位洗腎患者，目前身體正常，未有不良反應。