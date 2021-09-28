紐約州強制醫護人員至少接種1劑疫苗的命令大限已在27日到期。

紐約州強制要求醫護人員27日以前至少接種1劑新冠疫苗，命令大限已到，針對拒打疫苗的醫護人員，紐約醫院開始開鍘，已經有部份醫護人員被停職，另外有醫院表示將解僱數百名員工。紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示，這些醫護不僅工作不保，還領不到失業救濟金。

路透社報導，紐約州衛生局8月下令，9月27日以前所有醫護人員及長照中心員工必須至少接種1劑新冠疫苗，這項命令於昨（27）日到期，紐約各大醫院也開始針對未打疫苗的員工祭出強硬手段。

經營紐約市各公立醫院的紐約市健康醫療總局（Health and Hospitals Corporation）局長卡茲（Mitchell Katz）表示，目前紐約市11家公立醫院共4.3萬名員工中，仍有約5000人未打疫苗，另外95%護理人員已經完整接種疫苗。

針對拒打疫苗的員工，紐約醫院已經開始要求員工停職。紐約西部地區最大的醫療服務網「Catholic Health」發言人卡瓦諾（JoAnne Cavanaugh）周一證實，已經有部份員工被停職停薪，她拒絕透露停職醫護人數，但坦言「少部份」非緊急手術已經受到影響延期。

另一間伊利郡醫學中心（Erie County Medical Center）發言人柯特勒（Peter Cutler）也證實，將解僱數百名未打疫苗的員工，因此醫院將暫停非緊急住院手術，並且停止接收其他醫院轉院過來的加護病房患者。

他坦言暫停部份手術將影響患者以及傷到公司財務，非緊急住院手術每周可為伊利郡醫學中心進帳約100萬美元（約新台幣2770萬元）。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示考慮動用國民兵填補醫護空缺。

紐約州長侯可表示，州內45萬名醫護人員中，仍有16%未完整接種疫苗，換算下來高達7.2萬人，她考慮動用國民兵及其他州的醫護人員來填補醫護短缺。

她還補充，醫護人員若因拒打疫苗而被解僱，將不符合請領失業救濟金的資格，除非這些人能夠出示醫生開立的證明，證實因醫療因素不適合接種疫苗。

針對宗教因素拒打疫苗的醫護人員，紐約州首府阿爾巴尼（Albany）一名法官作出暫時裁定，認定醫護能夠因為宗教因素免除強制接種疫苗。

周一，聯邦上訴法院則裁定，指出紐約市政府可以要求所有教師接種疫苗，一反先前暫停強制教育人員接種疫苗的命令。