民進黨彰化縣黨部主委邱建富，繼民進黨台南、基隆黨部相繼提告媒體人董智森後，22日以民進黨全國主委聯誼會會長身分，到彰化地檢署再度提告董智森。(吳建輝攝)

民進黨彰化縣黨部主委邱建富，繼民進黨台南、基隆黨部相繼提告媒體人董智森後，22日以民進黨全國主委聯誼會會長身分，到彰化地檢署再度提告董智森，更帶上象徵畜牲的小黑狗、鵝，要捍衛所有民進黨人的尊嚴，要求董智森公開道歉，並求償百萬。

媒體人董智森日前在News 98電台其所主持的「小董真心話」節目中，講出民進黨是垃圾、下三濫、不要臉的畜牲黨，「畜生才會加入民進黨，我老實講」，引起民進黨基層黨員怒氣沸騰，紛紛要求董智森公開道歉，今民進黨全國23個地方黨部和勞工黨部主委們決議，由會長邱建富代表控告，

邱建富表示，董智森先生在公開節目上公開指出，「只有畜生才會加入民進黨」，公然侮辱所有民進黨員都是畜牲，他認為這種談論方式對所有黨員都是非常大的侮辱，政論節目大家可以針對行為批評，針對事件批判，但絕對不能用這種侮辱性字眼污辱糟蹋所有黨員。

邱建富說，他今天代表全國23個地方黨部、 全國勞工黨部、黨員等，用行動捍衛尊嚴提告董智森，刑事部分將提告公然侮辱，另外民事求償要求公開道歉，並附帶民事求償現場每位黨員一百萬元，捐贈給公益慈善機構。