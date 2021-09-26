國民黨主席選戰昨（25日）一結束，台北市議員羅智強隔天就立即開始街頭演講，繼續奮鬥，宣傳1218公投，羅並在其社群平台強調，他唯一支持就是下架民進黨，此話一出，破2.1萬網友喊讚。

羅智強今（26日）在臉書發文表示，「重回，街頭戰鬥，重新，街頭演講」，所有諒解不諒解，自己就概括承受。羅稱，他就是重回街頭，繼續戰鬥，宣傳1218公投，當一個為台灣民主、為中華民國戰鬥的羅智強。

羅強調，對他來説，濫權毀踏民主的民進黨不下台，所有理念，都是雲煙，唯一支持，下架民進黨。羅更指出，「1218公投已剩下不到3個月，我們沒有蹉跎的本錢，明天開始，重啟街頭演講，我們街頭見」。

大批網友都在其PO文底下留言表示，「勇敢做自己，台灣現在沒有本錢再跟民進黨耗下去了」、「肯定，但仍是單兵作戰，辛苦了」、「選完回歸戰鬥位置，這才是我欣賞的小強，你是乎只要充10%的電就能立馬上路」、「真正的戰鬥才剛開始，加油」。