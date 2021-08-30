為防範走私豬肉造成防疫破口，非洲豬瘟中央災害應變中心宣布8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，環保署表示，餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位可將廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，清運到環保單位指定地點可免費提供處理廚餘，如有養豬場不再協助清運，可聯繫縣市指定窗口，將由清潔隊與合法清除業者提供協助。

環保署表示，廚餘收集方式，由各縣市因地制宜調整，請民眾配合轄內縣市規定之方式排出，餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位請將廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，清運至環保單位指定地點，可免費提供處理廚餘。如有養豬場不再協助清運，則請聯繫縣市指定窗口，由清潔隊協助清運或委託合法清除業者清運。

環保署表示，事業負責人或相關人員千萬不可有任意棄置廚餘之行為，如經查獲任意棄置致污染環境，將依「廢棄物清理法」第46條規定處1年以上5年以下徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。此外，應配合惜食減量，也將剩食打包、廚餘瀝乾、分類後再排出，若有可疑肉品請丟垃圾車，勿放入廚餘桶，交由清潔隊妥善處理。

因應廚餘處理方式的改變，自8月30日起，依廢棄物清理法第31條列管應網路申報廢棄物流向之事業，改由廚餘收運業者以紙本方式申報，事業單位僅需確認簽章即可，簡化相關申報機制，相關單位如有廚餘清運及處理問題，環保單位已設有專線電話提供民眾、清運業者及廚餘產出源諮詢服務或可到環保署的網站(https：／／wcds.epa.gov.tw)，查詢合法廚餘清運業者名單。