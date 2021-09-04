雲林縣政府為感謝長青食堂辦理單位及志工廚工辛勞，4日於雲林縣虎尾鎮綜合社會福利館辦理「奉獻銀齡，食志名歸」長青食堂績優單位暨志工表揚活動，其中3名志工超過80歲，獲頒最佳不老志工，印證了活到老、奉獻到老的不老精神。

「奉獻銀齡，食志名歸」表揚活動由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、縣社會處長林文志等人共同主持，共表揚20個長青食堂績優單位、126名長青食堂志工及廚工。

張麗善表示，長青食堂不僅是共餐場所，更是推展社會福利的重要場域，感謝所有志工無私奉獻，尤其是高齡志工，秉持「活到老，學到老」精神為其他長者服務，非常難能可貴，因此特別加以表揚。未來除建立高齡友善、互相尊重的長照環境，更希望全縣391村里全面推廣長青食堂。

此次共表揚20個長青食堂績優單位，其中大埤鄉尚義社區發展協會長青食堂，經常將菜脯、碗粿等在地蔬食或小吃入菜，充滿家鄉味，讓長輩吃得美味也吃出健康，大獲好評。

社團法人水林鄉蔦松國中校友會，針對水林鄉是雲林縣老化指數最高的鄉鎮，2014年開始辦理水林鄉長青食堂服務，對象涵蓋水林鄉蕃薯村、山腳村、松北村、松中村、松西村、塭底村等74歲以上獨居長者。

126名受表揚志工及廚工中，二崙鄉湳仔社區發展協會廖世培已高齡86歲、廖林照85歲，秉持著「服務勝過被服務，活到老學到老」精神投入食堂服務；東勢鄉和安社區發展協會林丁咱84歲，每天到社區協助切菜備餐，3人印證了活到老、奉獻到老的不老精神。